Депутат предупредил россиян об опасности отдыха на турецких курортах

Российские граждане, выбирая место для отпуска, в первую очередь должны подумать о безопасности, то есть не ехать туда, где высок риск заражения COVID-19, к примеру, в Турцию. Таким мнением с журналистами поделились депутат Государственной Думы Федот Тумусов и член Совета Федераций Татьяна Кусайко.

В последнее время в курортных районах Антальи резко выросло число заразившихся коронавирусом среди персонала. Об этом СМИ сообщила глава региональной Медпалаты Нурсель Шахин, отметив, что вспышка заболеваемости произошла после того, как увеличился турпоток из стран с непрозрачной коронавирусной статистикой и были отменены многие ограничительные меры. Шахин потребовала, чтобы власть предоставила реальную статистику, которая в данный момент не соответствует действительности. В первую очередь это нужно сделать для безопасности отдыхающих и курортного персонала.

Федот Тумусов отметил, что каждый имеет право на отдых, однако нужно правильно расставлять приоритеты, не забывая о своём здоровье. Парламентарий напомнил, что Турция является самым популярным направлением для туристов. Но именно в данный момент нужно в первую очередь думать о безопасности — своей и своих близких. Сейчас опасно ездить за границу. Поэтому лучше немного потерпеть и отдохнуть в РФ. Но и дома нужно строго соблюдать все меры предосторожности.

С депутатом Госдумы полностью согласилась сенатор Татьяна Кусайко, отметив, что пока россиянам лучше ограничиться туризмом в пределах РФ. Но даже путешествуя по России, не стоит забывать о мерах безопасности, ведь COVID-19 ещё полностью не побеждён.

Член СовФеда призвала россиян руководствоваться здравым смыслом и следовать рекомендациям специалистов. Лучше отложить зарубежные поездки и провести отпуск в России, не забывая о требованиях и советах Роспотребнадзора. Учёным ещё предстоит изучить коронавирус. К их предостережениям стоит прислушиваться. Сенатор напомнила, что в России огромное количество прекрасных мест, где можно хорошо отдохнуть. Поэтому не стоит рисковать.

На днях COVID-19 обнаружили у мэра Антальи. По данным статистики, в Турции на сегодня больше 250 тысяч заражённых.