Россия и Белоруссия укрепят отношения, если в отношении республики введут санкции. Поэтому Евросоюз должен найти другие инструменты для регулирования ситуации.
Такое мнение высказали в Министерстве иностранных дел Польши.
"Ограничиваясь санкциями и не предоставляя другой перспективы, мы рискуем загнать Белоруссию ещё дальше в сферу российского влияния. Белорусы должны иметь возможность сами выбрать свой путь развития, наша роль — предложить им реальный выбор", — заявил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.
По его мнению, Евросоюз должен не только осуждать действия белорусских властей, а в первую очередь дать понять, что Европа готова к сотрудничеству, готова оказать помощь.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Польша начала принимать белорусов, которые боятся преследования за политические убеждения на родине. Как сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, были даже просьбы о переходе через границу без соответствующих документов. Он подчеркнул, что это не призыв покидать Белоруссию, но граждане страны должны знать, что такой вариант существует.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.