МИД Польши: санкции могут укрепить отношения России и Белоруссии

Россия и Белоруссия укрепят отношения, если в отношении республики введут санкции. Поэтому Евросоюз должен найти другие инструменты для регулирования ситуации.

Такое мнение высказали в Министерстве иностранных дел Польши.

"Ограничиваясь санкциями и не предоставляя другой перспективы, мы рискуем загнать Белоруссию ещё дальше в сферу российского влияния. Белорусы должны иметь возможность сами выбрать свой путь развития, наша роль — предложить им реальный выбор", — заявил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.

По его мнению, Евросоюз должен не только осуждать действия белорусских властей, а в первую очередь дать понять, что Европа готова к сотрудничеству, готова оказать помощь.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Польша начала принимать белорусов, которые боятся преследования за политические убеждения на родине. Как сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, были даже просьбы о переходе через границу без соответствующих документов. Он подчеркнул, что это не призыв покидать Белоруссию, но граждане страны должны знать, что такой вариант существует.