Глава Минздрава Белоруссии: скорая не возит полицейских

Скорая помощь в Минске не развозила милицию к митингующим. Если иные факты есть, их готовы рассмотреть.

Слухи о том, что милиция передвигалась на автомобилях скорой помощи развеял глава белорусского минздрава Владимир Караник.

"Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи", — написал в открытом письме Караник.

Он отметил, что слухи порождают агрессию к работникам скорой помощи, что угрожает их жизни.

Караник также заявил, что накануне лично вышел к митингующим врачам, однако медики на собрании были в меньшинстве.