Скорая помощь в Минске не развозила милицию к митингующим. Если иные факты есть, их готовы рассмотреть.
Слухи о том, что милиция передвигалась на автомобилях скорой помощи развеял глава белорусского минздрава Владимир Караник.
"Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи", — написал в открытом письме Караник.
Он отметил, что слухи порождают агрессию к работникам скорой помощи, что угрожает их жизни.
Караник также заявил, что накануне лично вышел к митингующим врачам, однако медики на собрании были в меньшинстве.
"Вчера, учитывая, что людьми, которые в сети позиционировали себя как представители всего медицинского сообщества, было предложено прийти к минздраву и задать вопросы, а также принимая во внимание, что сейчас мы испытываем жуткий дефицит общения, я вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами. К сожалению, как вы, наверное, видели — диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся", — пояснил министр здравоохранения.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.