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Россиянин получил травмы в Белоруссии и попал в больницу

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Россиянин Артём Важенков попал в больницу. Травмы, которые привели к госпитализации, он получил в Минске.

Как сообщалось ранее, координатор организации, нежелательной в России, был задержан в столице Белоруссии по подозрению в организации протестных митингов.

"Да, подтверждаю, травмы все получены при задержании и в ЦИП (центр изоляции правонарушителей — Прим. ред.). Он вернулся в Россию в день освобождения, уже в России прошёл медицинское освидетельствование и был госпитализирован", — рассказала РИА "Новости" председатель организации Анастасия Буракова.

Она отметила, что документы белорусские силовики россиянину так и не вернули, он въехал на родину по временной справке, выданной посольством России.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Александра Лукашенко после смены власти будут преследовать по закону, если его вина будет доказана. Об этом заявила доверенное лицо экс-кандидата в главы республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Между тем сама Светлана Тихановская вновь выступила с видеообращением к белорусам. Она поздравила своего мужа-блогера, который находится в СИЗО, с днём рождения и передала его слова. Блогер просит граждан Белоруссии не сидеть на месте, а "сделать всё, чтобы жить в стране для жизни".

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