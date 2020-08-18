Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после нескольких дней молчания записала новое видеообращение к белорусам.
Она поздравила своего мужа, который сейчас находится в СИЗО, с днём рождения и призвала жителей республики сделать всё для освобождения политических заключенных.
"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключённые сидят, но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали всё, чтобы жить в стране для жизни", — призвала Тихановская.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.