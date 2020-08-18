Тихановская выступила с новым обращением к белорусам

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после нескольких дней молчания записала новое видеообращение к белорусам.

Она поздравила своего мужа, который сейчас находится в СИЗО, с днём рождения и призвала жителей республики сделать всё для освобождения политических заключенных.