Власти Белоруссии: на митингующих журналистов никто не "давит"

На журналистов Белоруссии, участвующих в забастовке, никто не давит. При этом все государственные СМИ продолжают работать.

Ситуацию оценил министр информации Белоруссии.

"Белорусские телеканалы работают. Включите все девять кнопок общедоступного пакета, они работают. Давления на журналистов (объявивших забастовку — прим. ред) нет. Все в рамках закона", — подчеркнул Игорь Луцкий.

Напомним, что накануне сотрудники Белтелерадиокомпании объявили забастовку. Часть коллектива намерена приходить на работу, но не выполнять никаких функций, некоторые же и вовсе написали заявление об увольнении. При этом есть сотрудники, которые отказались от забастовки и продолжают работать.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Белоруссии начались массовые забастовки. Признать итоги президентских выборов незаконными требуют журналисты и представители крупнейших заводов — Минского тракторного завода, Минского завода колёсных тягачей, Минского автомобильного завода.

По мнению директора международного института политической экспертизы Евгения Минченко, Александр Лукашенко, объявленный победителем президентских выборов, допускает те же ошибки, что и Виктор Янукович. И кризис, который случился в Белоруссии, рано или поздно приведёт к уходу от власти Лукашенко.