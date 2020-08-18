Белорусский лидер Александр Лукашенко допускает такие же ошибки, которые совершал в 2014 году его украинский коллега Виктор Янукович.

Такое мнение высказал директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

"Я думаю, что тот полномасштабный политический кризис, в котором оказалась Белоруссия, рано или поздно приведет к уходу от власти Александра Лукашенко. И главный вопрос — каким образом будет выстраиваться конфигурация власти после него — и формальная юридическая, и политическая. Иностранное вмешательство в организации протестов имеет какое-то значение, но бездарная, бестолковая политика, которую вел Лукашенко на протяжении последнего времени, стала причиной его политического краха", — пояснил эксперт.

"Главная его ошибка в ходе избирательной кампании: он пытался опереться на националистов, которые его сейчас с упоением предают. А при этом пытался сконцентрировать российский заговор, тем самым настроив против себя пророссийский электорат. Еще две недели назад Лукашенко и его команда рассказывали про страшный российский заговор с целью его свергнуть и про риски военного вмешательства России. Но я могу сказать, что главный виновник свержения Лукашенко — это сам Лукашенко", — добавил Минченко.