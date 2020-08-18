Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что в Белоруссии разворачивается рейдерский захват власти у действующего лидера республики.

"Сейчас должны дружно противодействовать тому, что происходит. В Белоруссии идёт, по сути дела, рейдерский захват, атака республики антироссийскими, антирусскими силами, причём это делалось во многих странах, но сегодня Белоруссия под ударом", — сообщил политик.

"У оппозиции в Белоруссии, даже у Светланы Тихановской, нет никаких предложений, что делать в республике. В области экономики ни одного, в области политики тоже ничего, в области социальной гарантии и прав — давайте приватизировать и уничтожать", — пояснил Зюганов.