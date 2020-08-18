В США недовольны готовностью России помочь Белоруссии

В США "решительно осуждают" предложение Владимира Путина оказать помощь Белоруссии. Такое мнение высказали председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол.

Американские политики считают, что Россия намерена оказать соседней республике именно военную помощь.

"Мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии. Мы призываем администрацию (США — прим. ред.) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками с целью оказывать поддержку белорусскому народу, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, осуждать чрезмерное применение насилия белорусскими властями и защищать суверенное право Белоруссии строить свое собственное будущее", — заявили политические деятели.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным есть договорённость об оказании помощи при обеспечении безопасности граждан республики. Позднее в ОДКБ отметили, что никаких обращений за помощью по обороне Белоруссии не поступало.

Напомним, что с 9 августа, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, продолжаются массовые протесты. Жители не согласны с итогами голосования. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что протестующие создали импровизированную сцену возле Дома правительства в Минске. Митингующие заявляют, что "строят новую нацию".