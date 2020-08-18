Протестующие в Белоруссии строят "новую нацию"

В Минске до сих пор проходят массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов в республике 9 августа.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что протестующие создали импровизированную сцену возле Дома правительства в Минске. Журналисту это напомнило организацию майдана в Киеве в 2014 году.

По словам Коца, выходящие на сцену призывают жителей республики к революции и делают это на государственном языке. Но есть и те, кто открыто выступают на русском.