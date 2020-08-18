В Минске до сих пор проходят массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов в республике 9 августа.
Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что протестующие создали импровизированную сцену возле Дома правительства в Минске. Журналисту это напомнило организацию майдана в Киеве в 2014 году.
По словам Коца, выходящие на сцену призывают жителей республики к революции и делают это на государственном языке. Но есть и те, кто открыто выступают на русском.
"Сегодня мы рождаемся вновь! Мы строим новую нацию!" — призвал один из ораторов.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.