Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская может в скором времени вернуться в республику.
Такое мнение высказала её доверенное лицо Ольга Ковалькова.
"Ну она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", — утверждает представитель Тихановской.
Ранее Светлана Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.