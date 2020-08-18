Тихановская может скоро вернуться в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская может в скором времени вернуться в республику.

Такое мнение высказала её доверенное лицо Ольга Ковалькова.

"Ну она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", — утверждает представитель Тихановской.

Ранее Светлана Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.