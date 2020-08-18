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Националисты в Киеве заставили Цепкало "отвечать за базар"

Мир » Бывший СССР

В Киеве украинские националисты поймали несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и заставили "прилюдно" извиниться за слова "на Донбассе идет гражданская война".

Видеозапись "разговора по душам" опубликовали украинские СМИ.

На кадрах крепкие парни сообщают Цепкало, что людей, которые "хотят раскачивать" ситуацию на Украине, "быстренько находят":

"Идет российско-украинская война, в которой уже 14 тысяч погибших, — сообщили они белорусскому гостю. И поинтересовались у него — кто воюет с Украиной?"

Белорусский политик не растерялся и ответил, что Россия. После чего признался, что он "не разбирался в данном вопросе".

"Я ошибся… Ну извините… Я напишу на Facebook…" — пообещал несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии.

Но, видимо, борцов за правду эти обещания не устроили, и они пообещали Цепкало помощь с выездом из Украины, чтобы "было быстрее".

Напомним, что Валерий Цепкало не был допущен ЦИК Белоруссии к участиюв президентской гонке в качестве кандидата на пост руководителя страны. После этого он покинул страну и поехал сначала в Россию, так как "опасался быть арестованным в Белоруссии".

12 августа Цепкало приехал на Украину, где объявил о создании "Фронта национального спасения Белоруссии".

Его жена Вероника Цепкало все это время помогала Светлане Тихановской.

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