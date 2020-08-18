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Польша счастлива: "у нас расквартируют американских солдат!"

Мир

США и Польша подписали соглашение о размещении дополнительного американского военного контингента в Восточной Европе.

Варшава и Вашингтон подписали новый пакт безопасности, в соответствии с которым Польша разместит у себя около тысячи американских солдат, а также передовое командование штаба V корпуса.

Как следует из официального сообщения властей Польши, соглашение подписали находящийся в стране с официальным визитом госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Церемония подписания документа состоялась в присутствии президента Анджея Дуды в его резиденции в Варшаве.

До чего договорились

  • Соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве (EDCA) увеличивает военное присутствие США в Польше примерно на тысячу военнослужащих (до этого момента их было 4,5 тысячи).
  • Польша также разместит у себя "американскую военную инфраструктуру поддержки, включая передовые элементы штаба V корпуса армии США", который польский министр иностранных дел назвал "самым важным американским командным центром на восточном фланге НАТО".

К слову, соглашение было подписано через две недели после того, как Вашингтон приказал вывести из Германии около 12 тысяч военнослужащих, что стало крупнейшим перемещением американских военных активов в Европе за последние десятилетия.

Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши, настаивает на том, что дополнительные развертывания войск США в его стране не имеют никакого отношения к немецкому выводу войск и "являются отдельным процессом, который мы осуществляем уже в течение длительного времени."

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