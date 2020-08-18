США и Польша подписали соглашение о размещении дополнительного американского военного контингента в Восточной Европе.
Варшава и Вашингтон подписали новый пакт безопасности, в соответствии с которым Польша разместит у себя около тысячи американских солдат, а также передовое командование штаба V корпуса.
Как следует из официального сообщения властей Польши, соглашение подписали находящийся в стране с официальным визитом госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Церемония подписания документа состоялась в присутствии президента Анджея Дуды в его резиденции в Варшаве.
К слову, соглашение было подписано через две недели после того, как Вашингтон приказал вывести из Германии около 12 тысяч военнослужащих, что стало крупнейшим перемещением американских военных активов в Европе за последние десятилетия.
Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши, настаивает на том, что дополнительные развертывания войск США в его стране не имеют никакого отношения к немецкому выводу войск и "являются отдельным процессом, который мы осуществляем уже в течение длительного времени."
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