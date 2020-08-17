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Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В ходе президентских выборов в Белоруссии серьезных нарушений выявлено не было. А значит, нет повода не верить итогам голосования, которые объявила ЦИК республики.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя в Комитет Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Насколько мне известно от наблюдателей, в том числе от моих коллег, сенаторов, которые там были, заявление, которое сделал ответственный секретарь Содружества независимых государств Лебедев, грубых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, нет. Поэтому у нас нет оснований говорить, что там нарушение закона. ЦИК объявил – Лукашенко становится президентом в очередной раз в Республике Беларусь», - пояснил сенатор.

Он отметил, что силовой разгон демонстрантов – не самый правильный путь. С народом нужно договариваться. А вот действия экстремистов, которые подначивают людей к противоправным действиям, нужно пресекать.

Напомним, что ЦИК Белоруссии объявила победителем президентских выборов Александра Лукашенко. Его поддержали 80,10% избирателей. На втором месте идёт Светлана Тихановская, за которую проголосовали 10,12% участников выборов. 

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