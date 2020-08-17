Британия не признаёт итоги выборов президента в Белоруссии

Силовое подавление мирных протестов в Белоруссии вызывает негодование властей Британии. Они готовы ввести санкции в отношении тех, кто виновен в насилии над гражданами республики.

Кроме того, британские власти не признают итоги президентских выборов в Белоруссии.

"Мир с ужасом наблюдал насилие, применявшееся властями Белоруссии для подавления мирных протестов, последовавших после этих сфальсифицированных президентских выборов. Соединённое Королевство не признает их результаты. Нам срочно нужно силами ОБСЕ провести расследование нарушений, которые сделали выборы нечестными, а также последовавших после них жутких репрессий. Соединённое Королевство будет вместе со своими международными партнёрами работать над тем, чтобы ввести санкции против тех, кто несёт за это ответственность, и призвать к ответу власти Белоруссии", — заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Ранее с аналогичным мнением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. В своём микроблоге он написал, что необходимо и дальше оказывать поддержку белорусам, устраивающим мирные акции протеста.