Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Первое сентября предложили сделать выходным для семей первоклассников
В Москве пересчитали доноров плазмы для лечения COVID
Учёные: хлопковая одежда защитит от коронавируса
Лукашенко назвал условие для перевыборов президента Белоруссии
Петербургские свахи рассказали, кому отказывают в помощи по поиску пары
Названы регионы, в которых нет новых случаев коронавируса
В Крыму к 2021 году планируют получить саженцы винограда из пробирки
Правительство Белоруссии сложило полномочия
В Минтруде рассказали о возможности переноса рабочего дня с 31 декабря

Британия не признаёт итоги выборов президента в Белоруссии

Мир » Европа » Евросоюз

Силовое подавление мирных протестов в Белоруссии вызывает негодование властей Британии. Они готовы ввести санкции в отношении тех, кто виновен в насилии над гражданами республики.

Кроме того, британские власти не признают итоги президентских выборов в Белоруссии.

"Мир с ужасом наблюдал насилие, применявшееся властями Белоруссии для подавления мирных протестов, последовавших после этих сфальсифицированных президентских выборов. Соединённое Королевство не признает их результаты. Нам срочно нужно силами ОБСЕ провести расследование нарушений, которые сделали выборы нечестными, а также последовавших после них жутких репрессий.

Соединённое Королевство будет вместе со своими международными партнёрами работать над тем, чтобы ввести санкции против тех, кто несёт за это ответственность, и призвать к ответу власти Белоруссии", — заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Ранее с аналогичным мнением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. В своём микроблоге он написал, что необходимо и дальше оказывать поддержку белорусам, устраивающим мирные акции протеста.

Последние материалы
Британия не признаёт итоги выборов президента в Белоруссии
"Пакет реформ" сделает из Белоруссии антироссийское государство
В Крыму к 2021 году планируют получить саженцы винограда из пробирки
Названы регионы, в которых нет новых случаев коронавируса
Правительство Белоруссии сложило полномочия
В Минтруде рассказали о возможности переноса рабочего дня с 31 декабря
Дегтярёв разочаровался в региональном министре здравоохранения
Страховщикам запретили навязывать новый полис ОСАГО
Marca назвала три варианта для Месси
Разработана новая технология опреснения морской воды
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Александр Лукашенко поручил пресекать акции солидарности

Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.

Александр Лукашенко поручил пресекать акции солидарности
CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором
Мир. Новости мира
CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором
Политика. Новости и аналитика
Более 70 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
В Минске пройдёт акция в поддержку Лукашенко
Василий Амирджанов События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор Василий Амирджанов Любовь Степушова США открывают Четвертый Казахстанский фронт Любовь Степушова Игорь Буккер "Энола Гэй" не прижала Японию к ногтю Игорь Буккер
Комментарии
"Пакет реформ" сделает из Белоруссии антироссийское государство
Жириновский захотел испытать на себе вакцину от коронавируса
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Почему власти Армении боятся ТВ России?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Более 70 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Лукашенко
События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор
Вакцинация от гриппа в Москве начнётся 1 сентября
В Маврикии объявили режим чрезвычайной экологической ситуации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ