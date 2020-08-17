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80-я ночь беспорядков в Портленде: полицию забросали камнями

Мир

80-я ночь протестов Black Lives Matter в Портленде обернулась насилием - демонстранты забросали камнями и зажигательными снарядами полицейских и их транспортные средства. 

На кадрах, снятых агентством RT Ruptly, показаны интенсивные столкновения, в ходе которых полиция применила дымовые гранаты против протестующих,  отказавшихся подчиниться и покинуть этот район.

Как сообщает городская полиция, двое офицеров были госпитализированы.

В сообщении указано, что камень был брошен человеком в одежде с надписью "Пресса". 

Более 200 человек вышли на акцию протеста против жестокости полиции в Восточном Портленде минувшей ночью. То, что началось как мирная демонстрация, позже переросло в беспорядки и столкновения с полицией, когда протестующие начали двигаться в жилые районы, бросая камни и снаряды в правоохранителей.

Полиция Портленда в конце концов объявила демонстрацию бунтом и, пытаясь разогнать толпу, арестовала несколько человек.

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