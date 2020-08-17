80-я ночь беспорядков в Портленде: полицию забросали камнями

80-я ночь протестов Black Lives Matter в Портленде обернулась насилием - демонстранты забросали камнями и зажигательными снарядами полицейских и их транспортные средства.
На кадрах, снятых агентством RT Ruptly, показаны интенсивные столкновения, в ходе которых полиция применила дымовые гранаты против протестующих, отказавшихся подчиниться и покинуть этот район.
Как сообщает городская полиция, двое офицеров были госпитализированы.
В сообщении указано, что камень был брошен человеком в одежде с надписью "Пресса".
Более 200 человек вышли на акцию протеста против жестокости полиции в Восточном Портленде минувшей ночью. То, что началось как мирная демонстрация, позже переросло в беспорядки и столкновения с полицией, когда протестующие начали двигаться в жилые районы, бросая камни и снаряды в правоохранителей.
Полиция Портленда в конце концов объявила демонстрацию бунтом и, пытаясь разогнать толпу, арестовала несколько человек.
Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.