Тихановская: Я готова стать национальным лидером

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии вновь обратилась к белорусам. Новое видео появилось на канале Светланы Тихановской на YouTube.

Как отмечает женщина-политик, она готова стать лидером нации.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм", — заявила Тихановская.

Она призывает действующую власть освободить тех, кто был задержан в ходе предвыборной кампании и на митингах после выборов, а также организовать новые выборы президента.

Напомним, что выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Сразу после закрытия избирательных участков в стране начались акции протеста. Местные жители требуют пересчитать голоса или провести новые выборы. На прошлой неделе ЦИК объявила окончательные итоги. Согласно им, Александра Лукашенко поддержали более 80% избирателей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Светлана Тихановская обратилась к работникам СИЗО, в котором находится ее муж-блогер Сергей Тихановский. Она попросила о гуманном и законном обращении с политзаключенным, который останется под арестом до конца сентября.