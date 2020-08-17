Хейко Маас подтвердил энергетический суверенитет Германии

Министр иностранных дел Германии во время пребывания с рабочим визитом в Москве высказал позицию страны по поводу недавних угроз США в отношении проекта подводного газопровода "Северный поток-2", который должен соединить Германию с Россией.

По словам Хайко Мааса, такое давление обречено на провал, поскольку его страна "имеет суверенное право определять свои источники энергии".

Напомним, что несколько дней до этого трое американских сенаторов направили в адрес участников строительства газопровода в Германии письмо, в котором угрожали санкциями, если они не откажутся от участия в проекте.

На совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым Хейко Маас выразил мнение, что "санкции между партнёрами — это, конечно, неправильный путь".

"В конечном счёте, откуда мы черпаем нашу энергию, остаётся нашим суверенным решением. Ни одна страна не имеет права диктовать энергетическую политику Европы посредством угроз. Это не удастся."

Напомним, что проект подводного газопровода "Северный поток-2" должен удвоить текущую мощность первого "Северного потока" — газопровода между Россией и Германией, введённого в эксплуатацию в 2012 году.

Несколько восточноевропейских стран, включая Польшу и Прибалтику, а также США уже несколько лет борются за торпедирование проекта. Они считают, что это поможет усилить экономическое и политическое влияние России в Европе.

Читайте также:

США могут выиграть битву за "Северный поток-2", но проиграют в целом

"Дайте денег и стройте себе". Как изменилось мнение Польши о "Северном потоке-2"