Палестинцы сжигают фотографии наследного принца Абу-Даби и Нетаньяху

В минувшие выходные палестинцы провели акции протеста по всему западному берегу реки Иордан и в секторе Газа, осудив анонсированную сделку по нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, назвав ее предательством их дела и ударом по арабской солидарности.

Протестующие несли палестинские флаги и топтали фотографии наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а потом подожгли их в центре Рамаллы на Западном берегу реки Иордан. Они также сожгли фотографии президента США Дональда Трампа, который выступил посредником в сделке, и палестинского политика Мохаммеда Дахлана, который в настоящее время проживает в ОАЭ.

Аналогичные демонстрации прошли также у мечети Аль-Акса на Храмовой горе (Харам аш-Шариф) в Иерусалиме.

Напомним, что большинство арабских государств исторически отказывались официально устанавливать дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против его оккупации земель, которые палестинцы считают своими.

Что вызвало гнев палестинцев

В соответствии с соглашением, подписание которого было объявлено, как сообщала "Правда.Ру", в конце прошлой недели, ОАЭ согласились нормализовать отношения с Тель-Авивом в обмен на то, что Израиль приостановит свои планы официальной аннексии Западного берега. ОАЭ стали третьей арабской страной, сделавшей это, после Египта и Иордании.

Этот шаг был воспринят США и Израилем как прорыв к большему миру в регионе. Палестинцы, однако, подавляющим большинством осудили эту сделку, назвав ее "изменой" и "предательством"."

Генеральный секретарь партии "Национальная инициатива Мустафа Баргути заявил в интервью агентству RT Ruptly video, что соглашение является "ударом в спину палестинского народа":

"Это фактически нарушает арабскую солидарность, согласованную резолюциями всех арабских стран". (цитата RT)

Соглашение также подверглось критике со стороны Ирана, а президент Хасан Роухани назвал его "огромной ошибкой".