Википедия заблокировала страницу Илона Маска

Страница Илона Маска в Википедии была заблокирована для редактирования после того, как гендиректор Tesla призвал пользователей Twitter "мусорить на сайте".

"История пишется победителями … за исключением Википедии", — написал Маск в Твиттере в воскресенье и посоветовал более чем 37 млн своих подписчиков ”мусорить" в ее статьях, поскольку любой пользователь может их редактировать.

Please trash me on Wikipedia, I'm begging you — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2020

После этого страница Маска в Википедии была быстро заблокирована для редактирования. Сделать теперь это могут только редакторы самого сайта. Для тех, кто все еще пытался внести правки, появилась заметка, что страница теперь "защищена от вандализма”, оставив многих последователей маска слегка разочарованными.

No can do 😭😢They got your all locked down ⛓ 🔒 pic.twitter.com/GXokCHAUPm — Jim Hall 🚀✨ (@jhall) August 16, 2020

Зачем Маску был нужен этот демарш

По словам самого Илона Маска, он призвал пользователей интернета вандализировать его страницу в Википедии потому, что он разочарован правдивостью опубликованных там сведений.

"Просто посмотрел на мою вики-страницу в первый раз за много лет. Это безумие! Кстати, может кто-нибудь удалить "инвестора"?' Я практически не инвестирую", — написал Маск в своем твиттере еще в 2019 году.

Just looked at my wiki for 1st time in years. It’s insane! Btw, can someone please delete “investor”. I do basically zero investing. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2019

Маск утверждает, что ярлык "инвестора" "перевернул всё с ног на голову":

он, по его словам, ничего и никуда не инвестирует, а его богатство связано исключительно с его компаниями, Tesla и SpaceX: