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Википедия заблокировала страницу Илона Маска

Мир

Страница Илона Маска в Википедии была заблокирована для редактирования после того, как гендиректор Tesla призвал пользователей Twitter "мусорить на сайте".

"История пишется победителями … за исключением Википедии", — написал Маск в Твиттере в воскресенье и посоветовал более чем 37 млн своих подписчиков ”мусорить" в ее статьях, поскольку любой пользователь может их редактировать.

После этого страница Маска в Википедии была быстро заблокирована для редактирования. Сделать теперь это могут только редакторы самого сайта. Для тех, кто все еще пытался внести правки, появилась заметка, что страница теперь "защищена от вандализма”, оставив многих последователей маска слегка разочарованными.

Зачем Маску был нужен этот демарш

По словам самого Илона Маска, он призвал пользователей интернета вандализировать его страницу в Википедии потому, что он разочарован правдивостью опубликованных там сведений.

"Просто посмотрел на мою вики-страницу в первый раз за много лет. Это безумие! Кстати, может кто-нибудь удалить "инвестора"?' Я практически не инвестирую", — написал Маск в своем твиттере еще в 2019 году.

Маск утверждает, что ярлык "инвестора" "перевернул всё с ног на голову":

  • он, по его словам, ничего и никуда не инвестирует, а его богатство связано исключительно с его компаниями, Tesla и SpaceX:

"Если они обанкротятся, то и я тоже".

 

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