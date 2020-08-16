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Белоруссия начинает военные учения на своих западных границах

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Официальный Минск заявил, что проведет масштабные военные учения на границах Белоруссии с Польшей и Литвой. 

Учения, ориентированные в первую очередь на противовоздушную оборону, запланированы на ближайшее время, несмотря (а может быть и именно по причине) на массовые протесты, непрекращающиеся в стране после состоявшихся президентских выборов.

"Учения, в которых будут задействованы артиллерийские и ракетные войска, пройдут в Западном районе Гродно с 17 по 20 августа", - сообщило в воскресенье Министерство обороны страны. 

Как уточняют белорусские военные, "действие будет происходить недалеко от города Островец - конкретнее - практически рядом с новой атомной электростанцией страны, которая строится совместно с Россией".

В район учений направлены подразделения из трех полков ПВО, которые - это особо подчеркивается в сообщении - уже охраняют воздушное пространство Белорусской национальной границы.

"Воздушно-десантные войска и танковые части также примут участие в учениях, которые будут проходить в разных местах в течение того же периода", - говорят в Минске.

Предупреждение соседям

В последние дни Белоруссия явно старается продемонстрировать военную силу силу своим соседям, которых Минск неоднократно обвинял в разжигании массовых протестов внутри страны. 

В субботу президент Александр Лукашенко направил в Гродненскую область воздушно-десантную бригаду, сославшись на напряженность на границе и действия НАТО в соседних странах.

"Мы не можем просто спокойно наблюдать за тем, что происходит на этих территориях. Наши военные тоже обеспокоены этой проблемой", - сказал Лукашенко. 

Американцы пока "открещиваются"

НАТО отклонило опасения Лукашенко по поводу наращивания военной мощи вблизи границы, а пресс-секретарь альянса заявил в воскресенье, что "многонациональное присутствие" в регионе "не представляет угрозы ни для одной страны" и является "строго оборонительным, пропорциональным и призванным предотвращать конфликты и сохранять мир"."

Напомним, что массовые протесты продолжаются в Белоруссии уже неделю.

По официальным данным, многолетний лидер Лукашенко обеспечил себе солидную победу, получив чуть более 80% голосов избирателей.

 Оппозиция, однако, настаивает на том, что выборы были грубо сфальсифицированы, и тысячи людей вышли на улицы, требуя пересчета голосов или вообще новых выборов.

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