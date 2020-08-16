Лукашенко – собравшимся на площади: Я преклоняю перед вами колени

Президент Александр Лукашенко заявил в воскресенье, что Беларусь перестанет существовать как страна, если власти уступят требованиям о проведении новых выборов.

На митинге у здания правительства в Минске, напомним, 16 августа собрались люди, поддерживающие действующую власть. Лукашенко вышел к митингующим и призвал своих сторонников "защищать свою страну, независимость и семьи."

"Я стою перед вами на коленях. Впервые в жизни. Вы это заслужили!", — сказал избранный белорусский президент.

В своей страстной речи президент отверг призывы провести новые выборы, после того как оппозиция обвинила его в фальсификации голосования, чтобы обеспечить себе шестой срок пребывания на этом посту на прошлой неделе:

"Руководство НАТО требует новых выборов. Если мы уступим, то погибнем как страна, — сказал Лукашенко, предупредив о "звуке гусениц армий НАТО у наших ворот." — Несмотря на все трудности, все ее недостатки, мы вместе построили прекрасную страну. Кому ты решил ее отдать? Если кто-то захочет сдать страну, даже когда я умру, я этого не допущу".

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