В Австрии построят корабль по технологии IV века

По Дунаю вдоль берегов Австрии будет плавать древнеримский речной корабль. Строительство окончится, по прогнозам специалистов, к второй половине 2022 года.

На сайте проекта Living Danube Limes сообщается, что корабль будет создан с применением технологий IV века. Авторы проекта сообщают, что после завершения работ судно совершит круиз по Дунаю с культурной целью — изучить и поучаствовать в "живой истории".