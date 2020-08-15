Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало скрывается на Украине. В Белоруссии и России его объявили в розыск.
Оппозиционный политик опроверг обвинения в коррупции, по которым против него было возбуждено уголовное дело на родине.
"Всё это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная и никаких доказательств нет. Если действительно брал, то кто тогда покрывал всё это восемь лет?" — утверждает беглый политик.
"То есть если у нас единая база данных, Белоруссии и России, и если белорусы меня внесли, то автоматически в России я оказываюсь отражённым", — отметил Цепкало.
США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить.