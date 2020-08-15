Белорусский МВД оценил обстановку в стране как "спокойную"

МВД Белоруссии оценивает ситуацию в республике как "спокойную", несмотря на многочисленные акции протеста, которые проходят по всей стране.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

"Пока все спокойно, инцидентов не отмечено", — пояснила она.

Напомним, с 9 августа на территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против результатов президентских выборов, на которых 80% голосов избирателей получил действующий глава государства Александр Лукашенко.