Белорусский лидер Александр Лукашенко воззвал к "мужикам", которые протестуют против него.
Он призвал их "утихомириться" и не "прятаться за спинами девушек", если они хотят "повоевать".
"Утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться, — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!" — заявил президент республики.
США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить.