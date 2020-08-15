"Не надо прятаться за спинами девушек": обращение Лукашенко к белорусам

Белорусский лидер Александр Лукашенко воззвал к "мужикам", которые протестуют против него.

Он призвал их "утихомириться" и не "прятаться за спинами девушек", если они хотят "повоевать".