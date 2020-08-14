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Лукашенко призвал граждан "не высовываться на улицы"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам страны, которые принимают участие в акциях протеста.

Он подчеркнул, что сейчас в стране находятся граждане Голландии, Польши, России и Украины.

Глава государства отметил, что участников беспорядков "используют как пушечное мясо", и призвал их "не высовываться на улицы".

"Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку", — добавил Лукашенко.

Лукашенко также рекомендовал гражданам успокоиться и не мешать властям наводить в стране порядок.

Напомним, в Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. После того, как закрылись избирательные участки, в стране начались митинги.

Позже стали устраивать забастовки работники крупных промышленных предприятий.  Сотрудники требовали проведения повторных выборов. 

В период с 9 по 13 августа в Белоруссии было арестовано около 7 тысяч человек, многих из них уже отпустили.

Ранее "Правда.Ру" писала, что протестные митинги нанесли ущерб Минску на 15 млн российских рублей.

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