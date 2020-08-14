Спрогнозировать, будут ли в Белоруссии проведены повторные президентские выборы, сейчас невозможно. Судя по поведению и заявлениям Александра Лукашенко, он не чувствует себя ослабленным, чтобы исполнять требования внешних игроков.

Такое мнение высказал редактор-координатор информационного агентства REGNUM Владимир Зотов.

"Я практически уверен, что министр иностранных дел Владимир Макей сейчас ведет достаточно активную игру на западном направлении, представляет ситуацию так, что от происходящего в Белоруссии главным бенефициаром является Россия. Поэтому, разумеется, будут делаться непрерывные авансы и намеки в сторону Запада, что Лукашенко готов на демократизацию режима, на смягчение происходящего, на отказ от репрессий.

Но это опять же не более, чем дипломатическая игра. Резюмируя, можно сказать, что сейчас на данном этапе развития ситуации говорить о том, что Лукашенко может пойти на новые выборы, преждевременно", — заключил эксперт.