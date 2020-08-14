Новым президентом Белоруссии стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал наибольшее количество голосов избирателей.
Окончательные итоги президентских выборов подвела Центральная избирательная комиссия республики. Согласно опубликованным данным, Лукашенко поддержали 80,10% граждан страны. На втором месте идёт Светлана Тихановская. За нее проголосовали 10,12% участников выборов.
"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", - говорится в заявлении.
Ранее "Правда.Ру" писала, что наибольшую поддержку действующему главе государства оказали жители Могилёвской области. Также много голосов он собрал в Гомельской и Витебской областях. А вот Светлана Тихановская получила наибольшую поддержку избирателей Гродненской, Минской и Брестской областей.
Между тем, аналитики считают, что в Белоруссии не было выборов. По словам директора аналитического центра "Стратег-PRO" Александра Ведруссова, граждан страны лишили возможности решить вопрос о власти бюллетенем. Он утверждает, что выборов не было, была "чистая рисовка результатов". Самое важное сейчас — прекратить насилие в стране и начать диалог.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...