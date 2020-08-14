Опубликованы окончательные итоги выборов президента в Белоруссии

Новым президентом Белоруссии стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал наибольшее количество голосов избирателей.

Окончательные итоги президентских выборов подвела Центральная избирательная комиссия республики. Согласно опубликованным данным, Лукашенко поддержали 80,10% граждан страны. На втором месте идёт Светлана Тихановская. За нее проголосовали 10,12% участников выборов.

"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", - говорится в заявлении.

Ранее "Правда.Ру" писала, что наибольшую поддержку действующему главе государства оказали жители Могилёвской области. Также много голосов он собрал в Гомельской и Витебской областях. А вот Светлана Тихановская получила наибольшую поддержку избирателей Гродненской, Минской и Брестской областей.

Между тем, аналитики считают, что в Белоруссии не было выборов. По словам директора аналитического центра "Стратег-PRO" Александра Ведруссова, граждан страны лишили возможности решить вопрос о власти бюллетенем. Он утверждает, что выборов не было, была "чистая рисовка результатов". Самое важное сейчас — прекратить насилие в стране и начать диалог.