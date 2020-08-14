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Лукашенко не собирается покидать Белоруссию

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии находится в стране и не собирается её покидать. Александр Лукашенко опроверг слухи о своём отъезде.

Заявление он сделал на совещании, посвящённом строительной отрасли.

"Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: "президент покинул страну и находится за границей", — пояснил глава государства.

Он также обратился к митингующим, напомнив, что забастовки на предприятиях приведут к экономическому кризису.

"Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. Если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство. Никогда! Нас ещё в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте", — отметил Лукашенко.

Напомним, что ранее о своих планах оставаться в стране до последнего заявляла бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая. Также ранее такое заявление делала Светлана Тихановская, однако вскоре стало известно, что она уехала в Литву.

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