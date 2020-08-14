Аналитик: выборов в Белоруссии не было

Лукашенко загнал себя в тупик, поссорившись со всеми странами. Он мог провести выборы, а мог просто нарисовать данные, которые ему нравятся.

Такое мнение о ситуации в Белоруссии высказал директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

"Население Белоруссии лишили возможности решить вопрос о власти бюллетенем. Выборы не были проведены. Это была чистая рисовка результатов. Лукашенко сейчас в тяжёлом положении. Задержали тысячи людей, забиты все тюрьмы, следственные изоляторы. Массовое избиение идет, то есть применение силы в отношении протестующих. Нужно прекратить насилие с обеих сторон", — считает эксперт.

Он отметил, что Александр Лукашенко сейчас не готов к диалогу.

"Что мы увидели в рамках избирательного процесса? Уголовное дело в отношении одного кандидата, второго посадили. В итоге совершенно случайный кандидат становится основным оппонентом на выборах Лукашенко. Фактически после выборов Тихановскую взяли в заложники в Центральной избирательной комиссии и заставили прочитать с бумажки обращение к своим сторонникам, чтобы они не выходили протестовать на улицу. Для 21 века это нонсенс и дикость. Заставить Лукашенко вести диалог никто не может: ни Европа, ни Россия, ни далекие Соединенные Штаты", — отметил Ведруссов.

По его словам, даже если Лукашенко согласится на диалог, остаётся непонятным, с кем его вести. Тихановская под давлением устранилась, а нового лидера у протестующих нет.