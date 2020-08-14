Молдавия рассчитывает получить российскую вакцину от COVID

Власти Молдавии начали переговоры с Россией о поставках новой вакцины от коронавируса. Как только РФ будет готова к экспорту препарата "Спутник V", соседи готовы ее приобрести.

Об этом рассказал президент Молдавии Игорь Додон.

"Мы поддерживаем контакты со странами, которые заявляют, что уже нашли вакцину, в частности, с Российской Федерацией. Мы на связи, и мы официально обратились к партнерам из РФ, чтобы в тот момент, когда они решат начать экспорт, и это будет позволено международными нормами, вакцина поставлялась и в Молдавию", — заявил глава государства со своей страницы в социальной сети.

Когда начнутся поставки, Молдавия закупит достаточно вакцины, чтобы провести массовую вакцинацию местных жителей, заявил Додон. Он отметил, что прививки будут ставить только тем, кто согласится на это добровольно. Сейчас в стране действует режим ЧП, который продлён до 31 августа.

В Минздраве России отметили, что сейчас не планируется поставок вакцины за рубеж. В первую очередь, препарат производится для внутреннего рынка.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по результатам опроса, российские врачи не доверяют вакцине "Спутник V". Такой ответ дали 52% опрошенных. Основной причиной недоверия является отсутствие данных о ее эффективности.