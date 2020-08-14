Телеканал CNN утверждает, что Россия официально предложила Соединённым Штатам помощь в разработке коронавирусной вакцины, но получила "категорический отказ".
При этом в материале канала говорится о том, что данная информация получена от "высокопоставленного чиновника из России":
"С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, не принимаются у нас из-за этого недоверия", — сказал один высокопоставленный российский чиновник (цитата CNN).
Как следует из опубликованного материала, "официальные лица США подтвердили эту информацию, отметив, что в настоящее время не открыты для российских медицинских достижений, потому что в Америке более строгие стандарты".
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани говорит, что президент Дональд Трамп был проинформирован о новой российской вакцине.
"Российская вакцина считается настолько недоработанной, что она даже не вызвала серьёзного интереса у США. Нет ни малейшего шанса, что США попытаются использовать эту (российскую) вакцину на обезьянах, не говоря уже о людях", — заявила Макинани.
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