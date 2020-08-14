Тайвань увеличивает военный бюджет

Тайвань обнародовал план по увеличению на следующий год оборонных расходов на 42,1 млрд тайваньских долларов ($1,4 млрд).
"Неуклонное увеличение оборонного бюджета будет способствовать выполнению различных задач военного строительства и подготовки к войне ... а также обеспечению национальной безопасности и регионального мира и стабильности", - пояснили в Минобороны Тайваня.
Напомним, что 10 августа Тайвань сообщал, что китайские истребители "ненадолго пересекли среднюю линию Тайваньского пролива", в тот же день глава Минздрава США Алекс Азар встретился с президентом страны Цай Инь-Вэнем в Тайбэе.
После объявления бюджета командование Народно-освободительной армии Китая на Восточном театре военных действий заявило, что ее войска провели боевые учения в Тайваньском проливе и к северу и югу от острова во время поездки Азара.
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