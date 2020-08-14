Пентагон начал вывод своих войск из Германии. По словам главы американского военного ведомства, они будут "переброшены поближе к границам России". Часть из них, согласно планам США, должна была "переехать" в Чехию.
Но там им, как оказалось, гостеприимство оказать не готовы. О чём и было объявлено госсекретарю США Майку Помпео, который как раз сейчас находится с рабочей поездкой в Европе.
По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, правительство страны "не видит причин для дислокации американских солдат на своей территории".
Pleased to speak with Czech Foreign Minister Petricek in historic Pilsen. We are working together with our Czech friends on a clean path for #5G and many other global issues. pic.twitter.com/SyXElTOrpW— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 12, 2020
Майк Помпео предупредил Прагу об опасности сотрудничества с Китаем и Россией. В частности, речь шла о многомиллиардных планах по расширению Дукованской атомной электростанции, расположенной менее чем в 200 км от Германии.
"Сотрудничество с российскими и китайскими ядерными компаниями подорвет национальную независимость Чехии", — сказал Помпео.
В ходе встречи стороны обсудили таже оборонное сотрудничество и безопасность новых мобильных сетей 5G.
Помпео повторил свое предупреждение о предполагаемой угрозе со стороны китайских телекоммуникационных компаний, таких как Huawei (в Чехии как раз сейчас проводится аукцион частот 5G).
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