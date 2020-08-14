Чехия не будет давать кров выведенным из Германии войскам США

Пентагон начал вывод своих войск из Германии. По словам главы американского военного ведомства, они будут "переброшены поближе к границам России". Часть из них, согласно планам США, должна была "переехать" в Чехию.

Но там им, как оказалось, гостеприимство оказать не готовы. О чём и было объявлено госсекретарю США Майку Помпео, который как раз сейчас находится с рабочей поездкой в Европе.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, правительство страны "не видит причин для дислокации американских солдат на своей территории".

Встреча в Праге

Pleased to speak with Czech Foreign Minister Petricek in historic Pilsen. We are working together with our Czech friends on a clean path for #5G and many other global issues. pic.twitter.com/SyXElTOrpW — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 12, 2020

Майк Помпео предупредил Прагу об опасности сотрудничества с Китаем и Россией. В частности, речь шла о многомиллиардных планах по расширению Дукованской атомной электростанции, расположенной менее чем в 200 км от Германии.

"Сотрудничество с российскими и китайскими ядерными компаниями подорвет национальную независимость Чехии", — сказал Помпео.

В ходе встречи стороны обсудили таже оборонное сотрудничество и безопасность новых мобильных сетей 5G.

Помпео повторил свое предупреждение о предполагаемой угрозе со стороны китайских телекоммуникационных компаний, таких как Huawei (в Чехии как раз сейчас проводится аукцион частот 5G).

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