Пентагон начал вывод своих войск из Германии. По словам главы американского военного ведомства, они будут "переброшены поближе к границам России". Часть из них, согласно планам США, должна была "переехать" в Чехию.

Но там им, как оказалось, гостеприимство оказать не готовы. О чём и было объявлено госсекретарю США Майку Помпео, который как раз сейчас находится с рабочей поездкой в Европе.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, правительство страны "не видит причин для дислокации американских солдат на своей территории".

Pleased to speak with Czech Foreign Minister Petricek in historic Pilsen. We are working together with our Czech friends on a clean path for #5G and many other global issues. pic.twitter.com/SyXElTOrpW