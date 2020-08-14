Билл Гейтс: эффективная вакцина от COVID будет нескоро

Основатель Microsoft Билл Гейтс, вложивший $350 млн долларов в разработки коронавирусной вакцины, заявил, что не верит, что пандемия закончится до "конца 2021 года".

Впрочем, в российскую вакцину он тоже, по его словам, не очень верит.

"Первая вакцина не будет идеальной с точки зрения ее эффективности против болезней и передачи инфекции. Она может не иметь большой продолжительности, и в основном будет использоваться в богатых странах в качестве временной меры", — сказал он

Вообще же учредитель Microsoft, как он сам утверждает, "не так уж сильно беспокоится о коронавирусе":

"У нас все в конечном итоге будет нормально. Нам повезло, что это была не самая смертельная болезнь."

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