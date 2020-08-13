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Захарова заявила о внешнем вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о попытках внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Она выразила мнение, что попытки выявить причастность России к беспорядкам в Минске, безосновательны. Также Захарова подчеркнула, что стремление внести раскол в российско-белорусские отношения ни к чему не приведёт.

"Хотелось бы подчеркнуть, что Россия была и остаётся надёжным союзником и другом Белоруссии, и братского белорусского народа", — отметила дипломат.

Мария Захарова выразила надежду на то, что в ближайшее время будет урегулирована ситуация с возвращением в Россию 33 россиян, задержанных перед президентскими выборами в Белоруссии.

Россия заинтересована в прекращении беспорядков и стабилизации внутренней ситуации в республике.

"Со своей стороны призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия", — сообщила официальный представитель МИД.

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