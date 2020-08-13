Захарова заявила о внешнем вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о попытках внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Она выразила мнение, что попытки выявить причастность России к беспорядкам в Минске, безосновательны. Также Захарова подчеркнула, что стремление внести раскол в российско-белорусские отношения ни к чему не приведёт.

"Хотелось бы подчеркнуть, что Россия была и остаётся надёжным союзником и другом Белоруссии, и братского белорусского народа", — отметила дипломат.

Мария Захарова выразила надежду на то, что в ближайшее время будет урегулирована ситуация с возвращением в Россию 33 россиян, задержанных перед президентскими выборами в Белоруссии.

Россия заинтересована в прекращении беспорядков и стабилизации внутренней ситуации в республике.