Жители Украины вышли на митинг в поддержку белорусов

Граждан Белоруссии, которых задержали за участие в несанкционированных митингах, поддерживают украинцы. Сегодня жители Киева собрались у здания посольства республики.

Организатором выступило украинское бюро правозащитной организации Amnesty International.

"Мы требуем непредвзятого расследования этих ужасных событий, привлечения виновных в нарушении прав человека к ответственности. Призываем к освобождению участников и участниц мирных собраний и политических активистов и активисток, задержанных перед выборами", — поясняют организаторы акции.

Участники митинга держат в руках плакаты со словами поддержки белорусам. Они требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей к жителям Белоруссии. Поблизости дежурит полиция, однако в проведении акции не препятствуют.

Ранее "Правда.Ру" писала, что за участие в митинге 11 августа арестованы 566 человек. Им предстоит провести в камере от 7 до 25 суток. Такое решение вынес Верховный суд Белоруссии. На его сайте опубликован полный список арестованных.