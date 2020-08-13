За участие в митингах в Минске задержанные арестованы. Им предстоит провести в камере от 7 до 25 суток.
Данные озвучил Верховный суд Белоруссии.
"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста", — сообщает пресс-служба суда.
В списке 566 фамилий. Речь идет о тех, кто был задержан на митингах 11 августа.
Напомним, митинги охватили Белоруссию в день президентских выборов. С 9 августа в стране каждый день проходят акции протеста. Местные жители требуют отставки президента Александра Лукашенко. Задержано больше шести тысяч человек.
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