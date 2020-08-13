Больше пятисот человек арестованы за участие в митингах в Минске

За участие в митингах в Минске задержанные арестованы. Им предстоит провести в камере от 7 до 25 суток.

Данные озвучил Верховный суд Белоруссии.

"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста", — сообщает пресс-служба суда.

В списке 566 фамилий. Речь идет о тех, кто был задержан на митингах 11 августа.

Напомним, митинги охватили Белоруссию в день президентских выборов. С 9 августа в стране каждый день проходят акции протеста. Местные жители требуют отставки президента Александра Лукашенко. Задержано больше шести тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что премьер-министр Словении предложил провести повторные выборы президента республики. По мнению Янеза Янша, за ходом голосования должны следить международные наблюдатели.