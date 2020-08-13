Больше сотни правоохранителей пострадали на митингах в Белоруссии

Больше ста сотрудников правоохранительных органов Белоруссии пострадали в столкновениях с митингующими. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь, они находятся в больницах. Об этом сообщает МВД Белоруссии.

"Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы", — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В Следственном комитете республики уверены — акции организованы профессионально.

"Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске. По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица", — сообщает ведомство.

Такой вывод следователи сделали на основе записей камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что в толпе были провокаторы, которые призывали к насилию в отношении правоохранителей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что премьер-министр Словении предложил провести еще одни президентские выборы в Белоруссии. На этот раз за процессом должны внимательно следить международные наблюдатели.