Илон Маск готов помочь протестующим в Белоруссии

Пользователи социальных сетей пытаются привлечь к ситуации, происходящей в Белоруссии, максимум внимания. Для этого они пишут обращения известным людям и просят помочь осветить тему.

Так, о митингах в Белоруссии рассказали изобретателю Илону Маску. К нему обратились через сервис микроблогов.

"Жаль это слышать. Чем мы можем помочь?", — ответил владелец компании Space X.

Пользователи просят оказать информационную поддержку.

Ранее кадрами из Минска поделился актер и музыкант Джаред Лето. На своей странице в социальной сети он написал: "Мы с тобой, Белоруссия!"

Акции протеста продолжаются в Белоруссии пятый день подряд. Задержаны тысячи человек. Силовики жёстко разгоняют митингующих, кадрами с жестокими избиениями пестрят все социальные сети.

Ранее "Правда.Ру" писала, что опубликованы данные о том, как голосовали на президентских выборах жители разных регионов Белоруссии. Александра Лукашенко больше всего поддержали в Могилёвской, Гомельской и Витебской областях. В этих регионах президент страны набрал больше 80% голосов.