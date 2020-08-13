Пользователи социальных сетей пытаются привлечь к ситуации, происходящей в Белоруссии, максимум внимания. Для этого они пишут обращения известным людям и просят помочь осветить тему.
Так, о митингах в Белоруссии рассказали изобретателю Илону Маску. К нему обратились через сервис микроблогов.
"Жаль это слышать. Чем мы можем помочь?", — ответил владелец компании Space X.
Пользователи просят оказать информационную поддержку.
Ранее кадрами из Минска поделился актер и музыкант Джаред Лето. На своей странице в социальной сети он написал: "Мы с тобой, Белоруссия!"
Акции протеста продолжаются в Белоруссии пятый день подряд. Задержаны тысячи человек. Силовики жёстко разгоняют митингующих, кадрами с жестокими избиениями пестрят все социальные сети.
Ранее "Правда.Ру" писала, что опубликованы данные о том, как голосовали на президентских выборах жители разных регионов Белоруссии. Александра Лукашенко больше всего поддержали в Могилёвской, Гомельской и Витебской областях. В этих регионах президент страны набрал больше 80% голосов.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.