В минском офисе "Яндекс" и Uber идут обыски

Вооруженные люди заблокировали офис "Яндекса" в Минске. В здании проводится обыск.

Информацию подтвердили в пресс-службе компании.

"Подтверждаем. Выясняем детали", — сообщили в "Яндексе" журналистам РИА Новости.

Принадлежность силовиков не установлена. Стоит отметить, что в указанном офисе также находится Uber, который в Белоруссии принадлежит "Яндексу". В здании, расположенном на проспекте Дзержинского, находятся сотрудники.

Ранее "Правда.Ру" писала, что живущие в Польше белорусы устроили голодовку. Они разбили палаточный городок у представительства Евросоюза в Варшаве и отказываются принимать пищу, пока ЕС не введет санкции против Александра Лукашенко и правительства Белоруссии.

Между тем, польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции не в отношении Белоруссии, а против России. Мол, вмешательство Москвы мешает Евросоюзу принять необходимые меры к белорусским властям.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Задержаны уже несколько тысяч человек. За последние сутки — около 700 человек оказались в полицейских участках. Их обвиняют в участии в несанкционированных митингах.