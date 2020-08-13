Жители Минска требуют освободить задержанных на протестах

Жительницы Минска вновь вышли на улицы. Они просят власти отпустить тех, кто был задержан на митингах.

В акциях участвуют и мужчины, но основные организаторы — представительницы прекрасного пола. Они выстраиваются в "цепочки солидарности" и просят прекратить насилие.

Такие акции сегодня прошли у кинотеатра "Октябрь", возле первой городской клинической больницы, у станции метро "Пушкинская", на проспектах Дзержинского и Независимости. Митингующих поддерживают проезжающие мимо автомобили и общественный транспорт, прохожие.

Напомним, что в Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Местные жители требуют пересмотра результатов президентских выборов и отставки Александра Лукашенко. Митинги перерастают в столкновения с полицией. В первый день было арестовано около трех тысяч человек, во второй день — порядка двух тысяч. Накануне в полицейских участках оказались около 700 человек.

В Варшаве белорусская диаспора устроила голодовку. Её представители разбили палаточный лагерь у здания Евросоюза в Польше и отказываются принимать пищу, пока страны Европы не предпримут жёстких мер в отношении Лукашенко и правительства Белоруссии.