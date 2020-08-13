Белорусы в Польше объявили голодовку

Граждане Белоруссии, живущие в Польше, объявили голодовку. Таким образом они пытаются привлечь внимание Евросоюза.

По словам организаторов, необходимо ввести жёсткие санкции в отношении президента и правительства Белоруссии.

"Мы знаем, что Европейский союз очень медленно что-то делает, а у нас нет времени. В Белоруссии десятки людей ранены, есть погибшие", — заявил организатор акции Максим Чернявский.

Белорусская диаспора собралась у представительства Евросоюза в Варшаве накануне. Активисты установили палатки и агитационные плакаты. Они требуют признать победителем президентских выборов Светлану Тихановскую. Поблизости дежурит полиция, но не мешают митингующим.

Ранее "Правда.Ру" писала, что сотни женщин устроили мирную акцию протеста в Минске. Они надели белую одежду и взяли в руки цветы. Активистки призвать правительство страны прекратить насилие правоохранителей в отношении митингующих. Как сообщают местные СМИ, процессия прошла по центру города к площади Якуба Коласа, где возложили цветы.