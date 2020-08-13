Польша предлагает ввести санкции против России из-за Белоруссии

Евросоюз реагирует на события в Белоруссии «недостаточно, позорно и мало смело». И причина в том, что власти боятся разрушить отношения с Россией.



Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

"То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии. Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеют власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния", - подчеркнул политик.

Ранее «Правда.Ру» писала, что Литва, Латвия и Польша готовы помочь Белоруссии выйти из кризиса. Страны разработали план, который поможет в этом. Если же Лукашенко откажется от помощи, Белоруссии грозят санкции.