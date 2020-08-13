Суд Нигерии оштрафовал пиратов за захват корабля

Суд в Нигерии оштрафовал трех человек на $52 тысячи каждого за захват судна в марте текущего года и получение выкупа в размере $200 тысяч за освобождение его экипажа.

Это первые обвинительные приговоры в западноафриканском государстве с тех пор, как в прошлом году вступил в силу новый антипиратский закон.

Нигерия испытывает давление со стороны судоходной отрасли с целью обуздать пиратство в Гвинейском заливе. По данным Международного морского бюро, на его долю приходится более 80% морских похищений во всем мире.

Трое первых осужденных, среди которых два нигерийца и иностранец, признали себя виновными по двум пунктам обвинения в пиратстве во время судебного разбирательства в Высоком суде в нефтяном узле Порт-Харкорт.

Генеральный директор нигерийского агентства морской администрации и безопасности Башир Джамох с решением суда полностью согласен:

"Это послужит сдерживающим фактором для других преступных элементов, которые все еще занимаются гнусной деятельностью на наших водных путях", - сказал он.

На вопрос, достаточно ли одних финансовых штрафов для сдерживания, он ответил:

"Абсолютно - теперь у нас есть юридический инструмент, чтобы эффективно преследовать и вывести пиратов из бизнеса, юридически говоря."

Еще шесть человек, которых сегодня судили, не признали себя виновными, и суд над ними продолжается. Их обвиняют в том, что они были частью банды, захватившей судно у берегов Экваториальной Гвинеи в марте и, якобы, потребовали выкуп в размере $2 млн за освобождение экипажа, но им заплатили только $200 тысяч.

Арестованы все пираты были нигерийскими моряками.