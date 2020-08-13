Белорусские женщины устроили акцию против насилия во время протестов

Сотни женщин в белом вышли на улицы Минска, чтобы выразить свой протест против происходящего в Белоруссии и призвать правительство страны прекратить насилие правоохранителей в отношении митингующих.

Как сообщают местные СМИ, процессия прошла по центру города к площади Якуба Коласа, где возложили цветы.

Напомним, некоторое время назад аналогичным способом защищали протестующих женщины в американском Портленде:

"Стена мамочек" защищает протестантов в американском Портленде