Израиль нанес удар по сектору Газа. Поводом стали воздушные шары

Используя боевые вертолеты, самолеты и танки, израильские военные атаковали несколько целей в оккупированном секторе Газа. Поводом для этого стали воздушные шары.

Как сообщают израильские СМИ, "грозди" шаров, прилетевших через границу, были оснащены взрывчаткой.

"Это террор, и его нужно остановить", — написал представитель израильской армии в Twitter.

По данным пожарных служб на юге Израиля, только во вторник "заряженные" воздушные шары спровоцировали 60 пожаров, в которых по счастливой случайности никто не пострадал.

Это не первый раз, когда атрибут праздника используется совсем не по назначению:

в 2018 году — в период интенсивных протестов в секторе Газа-взрывчатка, прикрепленная к воздушным шарам и драконам, вызвала несколько пожаров в Израиле.

По данным газеты ХАМАС Аль-Рисала, израильские самолеты выпустили несколько ракет по "сельскохозяйственным землям" и обстреляли два наблюдательных пункта ХАМАС в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц пригрозил серьезной реакцией, премьер-министр Биньямин Нетаньяху также подчеркнул серьезность ситуации, вызванной воздушными атаками, и обвинил Иран в том, что он стоит за этим:

"Я хочу сказать всем иранским вооруженным силам, в том числе и в Газе, что воздушный террор будет иметь очень высокую цену. Мы делали это в прошлом, и мы сделаем это сейчас".

Кроме обстрелов территории Газа, в ответ на присланные воздушные шары Израиль в настоящее время закрыл товарный переход Керем-Шалом.

В самом Секторе Газа осудили действия Израиля как "непропорциональные", "агрессивные шаги, показывающий настойчивость Израиля в осаде сектора Газа, что может привести к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации в этом районе".

Представитель ХАМАС Фавзи Бархум сказал, что такие инструменты и формы борьбы используются палестинцами для выражения "состояния гнева", как естественное следствие израильской блокады сектора Газа.