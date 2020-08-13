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В Порт-Судане возобновились уличные бои

Мир

Четвертый день - с воскресенья - на востоке Судана в городе Порт-Судан, который является важным звеном международной торговли, продолжаются боестолкновения нескольких групп населения.

Погибли по меньшей мере 25 человек, ранены 87.

Об этом сегодня сообщила Ассоциация врачей.

Из-за эскалации насилия в городе введен полный комендантский час - горожанам запрещено вообще выходить из дома в течение всего дня. В среду в Порт - Судан прибыли военнослужащие Вооруженных сил страны, чтобы взять ситуацию под контроль.

История конфликтов

Напряженность между группами населения существует уже давно. Вялотекущий конфликт периодически вспыхивает. При президенте Умаре Аль-Башире, который самодержавно правил страной на северо-востоке Африки в течение 30 лет, конфликты часто подавлялись силой. Кроме того, правительство аль-Башира обвиняется в поддержке определенных группировок и снабжении их оружием.

Активизировались конфликты с момента свержения аль-Башира в апреле 2019 года, в том числе из-за того, что новое переходное правительство пока слабо. По официальным данным по всей стране было убито не менее 170 человек, большинство из которых в регионе Дарфур на Западе.

Экс-президент Судана Омар Аль-Башир был в декабре 2019 года признан виновным по обвинению в коррупции и приговорен к двум годам лишения свободы. По решению новых властей страны он будет передан Международному уголовному суду в Гааге, где его будут судить по обвинению в преступлениях против человечности.

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