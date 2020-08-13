Еще один человек умер в Монголии от бубонной чумы

В Монголии мужчина умер от бубонной чумы. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, вновь подтвердив опасения, что страна может пережить крупномасштабное возрождение этой болезни.

42-летний мужчина из провинции Ховд в Западной Монголии скончался от бубонной чумы во вторник вечером. Как следует из сообщения Минздрава Монголии, незадолго до смерти он приобрел и съел двух мертвых сурков-сусликов, которые, как известно, являются переносчиками блох, распространяющих болезнь.

Напомним, что охота на сурков, считающихся в ряде азиатских деликатесом, запрещена в Монголии. Но соблазн велик и многие пренебрегают рисками для здоровья.

К настоящему времени в стране зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев заболевания бубонной чумой. В прошлом месяце от этой болезни умер 15-летний мальчик.

В июле в Монголии был введен карантин на целый регион после выявления двух человек с симптомами бубонной чумы. Национальный центр зоонозных заболеваний страны сообщил, что 17 из 21 провинции Монголии находятся под угрозой вспышки заболевания.

Однако, по мнению эпидемиологов, угрозы для соседних стран, таких как Россия, практически не существует. Болезнь не передается от человека к человеку и не является заразной.

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